1 sierpnia tramwaje pojadą na Piaski. Oto rozkład pierwszych kursów

Już tylko dni zostały do powrotu regularnego kursowania tramwajów na osiedle Piaski. Po raz ostatni zawiozły one pasażerów w tę część miasta 30 września 2017. Później remonty ulic: Sikorskiego, a następnie Chrobrego oraz Mieszka I sprawiły, że kursowanie trzeba było zawiesić. Remonty już się jednak zakończyły. Tramwaje mogą więc powrócić na tory. I zrobią to w poniedziałek 1 sierpnia.