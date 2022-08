1 września do szkół w Gorzowie pójdzie trzy razy więcej uczniów z Ukrainy niż rok temu

W czwartek 1 września naukę we wszystkich typach gorzowskich szkół - rozpocznie 17 731 uczniów. To aż po ponad 1,1 tys. więcej niż w zeszłym roku. 1 września 2021 w gorzowskich szkołach rok szkolny rozpoczynało 16 618. Skąd taki zauważalny wzrost? Odpowiedź jest oczywista. To przez wojnę na Ukrainie, która sprawiła, że do Polski - w tym do Gorzowa - przyjechała spora grupa imigrantów.

Rok temu we wszystkich typach szkół naukę rozpoczęło 368 młodych Ukraińców (a w ciągu całego roku szkolnego ta liczba wzrosła do 870). Ta liczba dotyczyła oczywiście dzieci osób, które przyjechały do nas do pracy. W ostatnich miesiącach do tamtej grupy doszli uciekający przed wojną. Efekt jest więc taki, że w Gorzowie do szkół pójdzie w czwartek 1132 dzieci i młodzieży z Ukrainy. Wzrost jest więc trzykrotny. Dodajmy, że te dane mogą nieznacznie ulec zmianie. Obywatele Ukrainy cały czas zapisują dzieci do szkół.