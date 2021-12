10 najlepszych okulistów w województwie lubuskim. Polecają ich sami pacjenci. Oni zadbają o Twój wzrok! Aleksandra Sierżant

Którego specjalistę wybrać? Postanowiliśmy sprawdzić na portalu znanylekarz.pl, których okulistów polecają pacjenci. Przedstawieni w naszym rankingu mają najwięcej opinii i najwięcej gwiazdek.

Coraz więcej osób ma problemy ze wzrokiem. Spowodowane jest to m.in. pracą przy komputerze i bardzo częstym użytkowaniem smartfonów. Dane GUS wskazują, że co drugi dorosły Polak nosi okulary, a co czwarty ma problem z przeczytaniem gazety. A wzrok to przecież najważniejszy zmysł u człowieka... By o niego zadbać, najlepiej udać się do okulisty, który nie tylko zbada i określi wadę wzroku, ale również sprawdzi, czy oczy są zdrowe. Którego specjalistę wybrać? Postanowiliśmy sprawdzić na portalu znanylekarz.pl, których okulistów polecają pacjenci. Przedstawieni w naszym rankingu mają najwięcej opinii i najwięcej gwiazdek. Przejdźcie do galerii i zobaczcie TOP 10 najlepszych okulistów w Lubuskiem >>>