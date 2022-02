11 domów na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Gdzie są i ile trzeba za nie zapłacić?

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Jędrzej Tamborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-03-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie z siedzibą przy Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników, położonej przy ul. Nowopolna dz. nr 179/6 , 67-407 Szlichtyngowa, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/00020315/9. Opis nieruchomości: Jest to nieruchomość gruntowa z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, położona na działce oznaczonej numerem 179/6 o powierzchni 0,1298ha. Rejon lokalizacji nieruchomości posiada niepełne wyposażenie w sieci technicznego uzbrojenia – wod-kan, e. Budynek mieszkalny jednorodzinny w trakcie budowy - na podstawie zaawansowania prac budowlanych ustalono, że docelowo ma powstać budynek wolnostojący niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem jednostanowiskowym, Układ funkcjonalny budynku obejmuje: kondygnację parteru i użytkowego poddasza. Na parterze znajduje się garaż oraz pozostałe pomieszczenia mieszkalne. Powierzchnia użytkowa wg. pomiarów z natury wynosi 153,00m2. Suma oszacowania wynosi 153 909,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 431,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 390,90 zł. w gotówce albo na konto komornika Bank BNP Paribas BP SA 54 1600 1462 1889 3532 0000 0001. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Osoba przystępująca do licytacji pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia zgody współmałżonka, w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym, na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z osobistego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

archiwum