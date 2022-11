11 grudnia zmieni się rozkład jazdy pociągów. Jak dojedziemy z Gorzowa do Warszawy?

11 grudnia w życie wejdzie nowy rozkład jazdy na kolei. Dla pasażerów mamy dobrą wiadomość. Rewolucji w rozkładzie nie będzie. Najpoważniejszą zmianą jest skrócenie trasy „Matejki”, którego założeniem było połączenie Gorzowa - przez Zieloną Górę - z Przemyślem (dziś przyglądamy się pociągom pospiesznym). Ponieważ z powodu remontu cały czas zamknięty jest odcinek Zbąszynek-Zielona Góra, „Matejko” z Gorzowa nigdy nie wyjechał. W dalszym ciągu będzie on jednak jeździł z Grodu Bachusa (od 11 grudnia będzie to o 9.09, czyli pięć minut później niż teraz).

Gorzowianie będą musieli przyzwyczaić się do nowych godzin odjazdu. Pociąg „Lubuszanin”, który jeździ do Lublina, odjeżdżać będzie z Gorzowa o 4.42, a więc o dwie minuty wcześniej niż teraz. Do celu dojedzie jednak szybciej, bo o 13.13, czyli 20 minut wcześniej niż jest to teraz.