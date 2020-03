12 niebezpiecznych ulic Gorzowa. Uważajcie na tych drogach!

Walczaka, Myśliborska i Wyszyńskiego – to trzy ulice, na których najczęściej dochodzi do kolizji i wypadków w Gorzowie. W galerii zdjęć poznasz 12 najbardziej niebezpiecznych ulic w Gorzowie.

Które ulice są najbardziej niebezpieczne w Gorzowie?

- Aleja 11 Listopada. Gdy na wysokości gazowni chcę włączyć się do ruchu w stronę centrum, to widoczności nie ma żadnej. Nawet lustro nie ułatwia sprawy – pisze nam pani Alicja.

- Rondo Wyszyńskiego i Górczyńskie – pisze pan Tomek.

- Ulice są bezpieczne. Czasem tylko znajdują się na nich ludzie, którzy przepisy ruchu drogowego mają za nic. To właśnie oraz ich „nerwowe” modele samochodów są przyczyną wypadków – uważa z kolei pan Sławek.

Naszych Czytelników zapytaliśmy o najbardziej niebezpieczne miejsca na drogach, bo gorzowska policja przygotowała właśnie zestawienie ulic, na których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych (szczegóły znajdziecie w galerii zdjęć do tego artykułu). Która „wygrała”? W zeszłym roku, podobnie jak w dwóch wcześniejszych latach najbardziej niebezpieczna okazała się ul. Walczaka. Doszło na niej do dziewięciu wypadków i aż 127 kolizji. Poza tym jedna osoba straciła na niej życie.

- W styczniu zginął tu mężczyzna, który bardzo często przechodził przez tę ulicę. Został potrącony przez kierowcę, który niewłaściwie przygotował pojazd do użytkowania. Był wtedy mróz, a on nie do końca zeskrobał szron z szyby samochodu i przez to nie dostrzegł pieszego – mówi nadkom. Marek Waraksa, naczelnik gorzowskiej drogówki.

Drugą i ostatnią ofiarą śmiertelną na drodze była kobieta, która zginęła w okolicy stacji paliw Orlenu na ul. Myśliborskiej. Ta ulica zajmuje drugą lokatę na liście miejsc, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych (112 kolizji w zeszłym roku).

Jeśli chodzi o zdarzenia drogowe, to w czołówce jest także ul. Wyszyńskiego (98 kolizje i trzy wypadki), Górczyńska (75 kolizji i dwa wypadki) oraz Podmiejska (73 kolizje, jeden wypadek).

Statystyka nie mówi jednak wszystkiego.

- Są w mieście trudne miejsca, na których, na szczęście, nie dochodzi często do wypadków. Jednym z nich jest przejście dla pieszych przez ul. Piłsudskiego na wysokości apteki Cito’s (obecnie Ziko – red.). Tam są dwie trzypasmowe jezdnie. Często zdarza się, że gdy kierowca na pierwszym pasie zatrzyma się, by przepuścić pieszego, to kierowca na trzecim pasie nawet nie zwolni – opowiada nadkom. Waraksa. Dodaje, że tam, gdzie jest trudno, tam i kierowcy, i piesi bardziej uważają.

- Bardzo trudnym przejściem jest to na wysokości drzwi IV Liceum Ogólnokształcącego. Kto wchodzi na pasy od strony szkoły, nie widzi dokładnie, czy jakiś samochód nie nadjeżdża od strony hotelu Mieszko. Co jednak ciekawe, tu prawie nie ma potrąceń. Ludzie uważają. Też uważam, że nie ma niebezpiecznych ulic. Jeśli będziemy jeździć po mieście zgodnie z przepisami, będziemy rozglądać się na boki, to będzie bezpiecznie. Na razie zauważamy, że kierowcy nie „nauczyli się” tego, że w Gorzowie jest coraz więcej ścieżek rowerowych, po których jeździ coraz więcej rowerzystów. Pieszych dostrzegają, rowerzystów niekoniecznie – mówi szef miejskiej drogówki. Statystyki dotyczące zdarzeń drogowych, a także obserwacje policjantów i urzędników, już niebawem mają przyczynić się do kilku zmian na drogach. Po tym, gdy 24 lutego tego roku na przejściu przy rondzie Górczyńskim zginął 41-latek, zapadła decyzja, by poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu.

- Wraz z miejskim inżynierem ruchu będziemy szukamy już rozwiązania, które sprawi, że pieszy na przejściu będzie czuł się tu bezpieczniej – mówi nadkom. Waraksa.

źródło: x-news