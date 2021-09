12 przypadków koronawirusa przez tydzień. Wskaźniki zakażeń |26 WRZEŚNIA

W niedzielę 26 września w Lubuskiem potwierdzono 14 nowych przypadków koronawirusa. Odnotowano je w: Zielonej Górze (4 zakażenia), powiecie zielonogórskim i żagański (po 2 zakażenie) oraz w powiatach: gorzowskim, nowosolskim, słubickim, świebodzińskim, żarskim i w Gorzowie (po jednym zakażeniu).

Ponieważ liczba przypadków jest niższa niż w poprzednią niedzielę, wskaźnik zakażeń w regionie nieznacznie poszedł w dół. Aktualnie wynosi on 1,37 os. na 100 tys. mieszkańców.

Nieznacznie polepszyła się sytuacja w lubuskich szpitalach. Z osiemnastu do siedemnastu spadła liczba zajętych łóżek „covidowych”. Do respiratorów wciąż podłączonych jest czterech pacjentów.

Jeśli chodzi o dane pandemiczne w całej Polsce, to w niedzielę potwierdzono 643 nowe przypadki, poinformowano też o jednym zgonie związanych z COVID--19 (nie nastąpił on w Lubuskiem).

WIDEO: "Przestaliśmy się bać, lekceważymy zasady, rygory". Czwarta fala pandemii nabiera rozpędu