123,5 tys. dzieci i młodzieży z Lubuskiego rozpoczyna ferie

Piątek 27 stycznia jest ostatnim dniem nauki przed feriami zimowymi w Lubuskiem. Potrwają one do 12 lutego. Służby już są do nich przygotowane. Jak będą dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży?

Ferie w województwie lubuskim potrwają od 30 stycznia do 12 lutego. Oprócz naszego regionu zimową przerwę będą mieli też uczniowie w województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Do ferii przygotowane są już wszystkie służby, a ich szefowie mówili o tym w piątek 27 stycznia na specjalnej konferencji w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.

- Chcemy, by to był radosny czas beztroskiego wypoczynku, ale czas, który zakończy się powrotem wszystkich młodych obywateli do szkół. Żeby tak się stało, działania podejmowane są przez służby dużo wcześniej – mówił wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Bezpieczne ferie. Jak o bezpieczeństwo zadba policja?

Przygotowani są m.in. policjanci. - W czasie ferii w szkołach będzie więcej policjantów na dworcach PKP i PKS. Policjanci będą też kontrolowali miejsca, w których mogą powstać dzikie lodowiska. Będziemy w tych miejscach zimowego wypoczynku, które będą organizowane na terenie Lubuskiego, by sprawdzać, czy jest zapewnione bezpieczeństwo – mówił nadinsp. Jarosław Pasterski, komendant lubuskiej policji. Przy okazji opowiedział o czwartkowym zdarzeniu w Nowej Soli.

- Jeden z przedsiębiorców podstawił niesprawny autokar. Rodzice poprosili o kontrolę funkcjonariuszy. Ta kontrola wykazała braki we właściwym stanie technicznym. Prosimy więc o takie zgłoszenia, by zapewnić bezpieczeństwo naszym najmłodszym – mówił nadisnp. J. Pasterski.

Bezpieczne ferie. Jakie plany ma straż pożarna?

Do zapewnienia bezpieczeństwa gotowi są też lubuscy strażacy.

- Na terenie Lubuskiego 165 strażaków gotowych jest do natychmiastowego wyjazdu, a jeśli zaistnieje potrzeba, możemy tą liczbę zwiększyć do ponad 200 – mówił st. bryg. Patryk Maruszak, komendant lubuskich strażaków. - Oficerowie Państwowej Straży Pożarnej kontrolują obiekty, gdzie będą przebywać dzieci korzystające z zimowego wypoczynku. Takie kontrole będą odbywały się także podczas całych ferii. Jesteśmy też gotowi z ofertą dla młodych Lubuszan. Jeśli pogoda pozwoli, jesteśmy gotowi przygotować sztuczne lodowiska. Można też zgłosić się, by przeprowadzić zajęcia w salach edukacyjnych – w Gorzowie, Zielonej Górze i Nowej Soli. Można też odwiedzić każdą jednostkę Państwowej Straży Pożarnej – dodawał P. Maruszak.

Bezpieczne ferie. Będą kontrole na drogach