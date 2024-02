14 lutego można zakochać się w Gorzowie. Na Starym Rynku będzie 250 balonowych serc

„Zakochaj się w Gorzowie” to akcja, która od paru lat odbywa się przy okazji Walentynek. Przy okazji okazywania sobie miłości, jest także zachętą do tego, by powiedzieć, za co kocha się swoje miasto. Nie inaczej będzie w środę, gdy odbędzie się już siódma odsłona akcji.

- Tym razem sprawdzimy, dlaczego warto kochać miasto i zostać tu na dłużej – mówi Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji w magistracie. Będzie to niejako nawiązanie do pierwszej edycji „Zakochaj się w Gorzowie”. 14 lutego 2018 urzędnicy chodzili po ulicach z ogromnym czerwonym sercem, na którym mieszkańcy mogli wypisywać swoje argumenty. Jutro wyrażanie miłości do miasta będzie wyglądało nieco inaczej.