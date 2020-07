16-latka zgwałcona w biały dzień na Dolinkach w Gorzowie! Sprawca groził, że jeśli komuś o tym powie, to ją zabije

– Czekał na nią u dołu schodów, którymi schodzi się do filharmonii od ulicy Widok przy bloku nr 24. Gdy zeszła na dół, chwycił ją, zatkał jej usta jakąś szmatą i zaciągnął w krzaki. Tam zgwałcił. Na koniec powiedział, że ją zabije, jeśli komukolwiek o tym powie – relacjonuje krewny ofiary, z którym rozmawiała GL.

Do gwałtu doszło w czwartek 25 czerwca około godziny 17.00 na osiedlu Dolinki. Policja odsyła w tej sprawie do prokuratury, ta nie ujawnia szczegółów sprawy, ale znamy je z relacji krewnego ofiary.

Sprawę opisał na swoim profilu facebookowym. - Ten drań jest z tego osiedla i może nawet wybrał to miejsce z okna swojego mieszkania. Mieszkałem tam 20 lat i znam te miejsca. Oczywiście mogę się mylić, ale od czegoś muszę zacząć. Ten sk… syn musi odpowiedzieć za to, co zrobił! I jeszcze groził biednej dziewczynie śmiercią! – mówi krewny.