19 września były tutaj tysiące ludzi! Giełda w Gorzowie znowu przyciągnęła tłumy! Też robiliście tu zakupy? Mamy zdjęcia! red.

W niedzielę 19 września wybraliśmy się na popularną giełdę w Gorzowie. Jakie ciekawe towary wpadły nam w oko? Stare monety, banknoty sprzed denominacji, a także wiele pamiątek sportowych - m.in. proporczyki czy szaliki klubowe - takie atrakcyjne towary wypatrzyliśmy podczas giełdy w Gorzowie. 19 września, jak w wiele innych niedziel, cieszyła się ona sporym zainteresowaniem. A sprzedający i kupujący zjawili się tu już z samego rana. Co można było kupić tym razem? Zobaczcie w naszej galerii. Jarosław Miłkowski Zobacz galerię (166 zdjęć)

