2 km ulic w Gorzowie do przebudowy. Ogłosili przetarg na Kosynierów Gdyńskich i Słowiańską

To ma być ostatnia tak duża przebudowa w szeroko rozumianym centrum Gorzowa. W piątek 30 grudnia Gorzowskie Inwestycje Miejskie (to spółka miejska) ogłosiły przetarg na przebudowę ulicy Kosynierów Gdyńskich i Słowiańskiej. Co ma zostać zrobione w trakcie tej inwestycji?