205 tys. zł od Roberta Lewandowskiego na koncie szpitala w Gorzowie

Marszałek województwa Elżbieta Polak potwierdziła, że Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie otrzymał już darowiznę od najlepszego polskiego piłkarza. Na liście darczyńców lubuskim szpitalom jest wiele instytucji, firm i osób prywatnych. Na konto Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze wpłynęło w sumie ponad 1,8 mln zł, a do szpitala w Gorzowie wpłynęło przeszło 2,5 mln zł. – To oznaka niezwykłej solidarności i empatii. Wiele przedsiębiorstw jest teraz w trudnej sytuacji. A mimo to dają wyraz swojej hojności, otwartości i życzliwości. Dziękuję za każdy gest pomocy – mówi Elżbieta Polak.

Robert Lewandowski obwieścił radosną nowiną na swoim Instagramie

"Hello little one. Welcome to the world Laura! Well done Mummy" - napisał na Instagramie Lewandowski.