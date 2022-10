22 domy na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Sprawdzamy, gdzie są i ile kosztują

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Marek Onyszkiewicz na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 19.10.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Mościce 4/-,Mościce, 66-460 Witnica, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Fryderyka Chopina 52, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski) prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00088539/1. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 26.10.2022 o godzinie: 12:00 . Suma oszacowania wynosi 225 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 150 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 540,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 76 1090 1900 0000 0001 1272 8831 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

licytacje.komornik.pl