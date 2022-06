25 lat temu był u nas Jan Paweł II. Jak to się stało, że przybył do Gorzowa?

Jak to się stało, że 2 czerwca 1997 papież Jan Paweł II przyjechał do Gorzowa?

Zabiegano o to od dłuższego czasu. Nie bez powodu. Utworzona po II wojnie światowej na naszych ziemiach administracja apostolska była największą w całej Polsce. To więc naturalne, że skoro papież odwiedzał różne miejsca w Polsce, powinien przyjechać też na Ziemię Lubuską. Tym bardziej, że bp Wilhelm Pluta, który zginął w 1986 roku, był przyjacielem Karola Wojtyły. Jan Paweł II znał się też z bp. Adamem Dyczkowskim, który w tamtym czasie kierował diecezją zielonogórsko-gorzowską.