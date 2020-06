25 lat temu w lipcu żelazny golas Śfinster zagościł w Gorzowie. Budził wtedy skrajne emocje, ale został

Były prezydent opowiada, jak 13 rzeźb trafiło do Gorzowa. Stanęły przed BWA przy ul. Pomorskiej. Jedna trafiła do centrum. - W magistracie zaparliśmy się wtedy, żeby jedna została w Gorzowie. Zrobiliśmy ściepę i ją kupiliśmy – opowiada były prezydent. W sumie zadanie zbiórki dostał Józef Finster, biznesmen, były radny, który potem wspominał, że pomysł zamontowania rzeźby spodobał mu się, bo był przekorny. Na początku rzeźbę nazwano Świnster, ale potem przechrzczono ją na Śfinstera, od nazwiska biznesmena.

– Ta rzeźba, to znak tamtych czasów. Pokazaliśmy, że jesteśmy otwarci, liberalni – wspomina Henryk Maciej Woźniak, od 1994 r. do 1998 r. prezydent Gorzowa i inicjator ustawienia Śfinstera w mieście.

Śfinster stał obiektem niewybrednych żartów i całkiem poważnych ataków. Jedni na żelaznego penisa zakładali prezerwatywy, inni oblewali golasa farbą. Regularnie był zasłaniany podczas procesji Bożego Ciała. Na wizytę papieża również został przykryty.

– Byli tacy, co twierdzili, że to obrazoburstwo, nie żadna sztuka. Że jak można coś takiego postawić w pobliżu katedry – wspomina H. M. Woźniak.

Przeniesiony na skwerek

Obok Śfinstera swoje happeningi robił Teatr Kreatury (rzeźba trafiła nawet na herb ich grupy happeningowej Wesołe Miasteczko). O samym Śfinsterze powstała nawet sztuka teatralna.

Pewnego dnia rzeźba stała się obiektem brutalnego ataku: pewien gorzowianin próbował siekierą odrąbać „męskość”. Jednak tylko ją uszkodził. Wreszcie w październiku 1998 roku golasa zabrano z Wełnianego Rynku pod pretekstem renowacji. – To była sprawa polityczna – mówi były prezydent (ustępujące władze Gorzowa zrobiły to pod naciskiem prawicowej Akcji Wyborczej Solidarność). Po pół roku przywrócił go prezydent Tadeusz Jędrzejczak. I rzeźba stała sobie kolejne lata.