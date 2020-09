29-latek poślizgnął się i wpadł do Warty w Gorzowie. Spod wody wyciągnęli go policjanci

Bulwar w Gorzowie. 29-latek poślizgnął się i wpadł do Warty. Uratowali go policjanci Tomasz Rusek

Bulwar w Gorzowie. To jedno z miejsc, gdzie spotyka się sporo osób. Dlatego też często pojawiają się tu policjanci i to nie tylko ci umundurowani. W nocy z soboty na niedzielę (5-6 września) doszło tutaj do niebezpiecznego wypadku. Jeden z mieszkańców miasta może sporo zawdzięczać funkcjonariuszom, którzy bez chwil zastawienia ruszyli mu z pomocą.