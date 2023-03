3, 2, 1… Start! W parku Górczyńskim biegali w kolorowych skarpetach

- Zauważmy osoby z zespołem Downa, podajmy im rękę, pokażmy akceptację i to, że mają takie same prawa jak my! Pomóżmy, gdy o to poproszą, nie zostawiajmy ich w tyle! – mówi Magdalena Kukorowska ze Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami” (sama jest mamą 9-letniej Marysi z zespołem Downa. W sobotę 25 marca stowarzyszenie już po raz czwarty zorganizowało Bieg Kolorowej Skarpety. Odbywa się on w okolicy 21 marca, gdy obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa, a jego dystans to 3,21 km. Data i długość biegu nie są przypadkowe.

- Wszystkiemu winien trzeci chromosom w 21 parze tych chromosomów. Oznacza to, że w każdej komórce lub w części komórek osób z zespołem Downa jest nadmiar materiału genetycznego w zakresie chromosomów pary 21 – mówi M. Kukorowska.