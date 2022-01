30 lat temu zmarł Edward Jancarz. Pozostały po nim te pełne wzruszeń fotografie z rodzinnego albumu

Edward Jancarz od dziecka był kibicem Stali Gorzów

Malec szybko stał się wiernym fanem Stali. Na podwórku organizował "żużlowe zawody" na rowerach, a kilka lat później ujeżdżał nadwarciańskie łąki na WFM-ce. Jednak marzeniami ciągle był na stadionie przy ul. Śląskiej. Ukończył szkołę zawodową i zgłosił się do klubu. Zanim jednak pojawił się w klubie, pracował jako ślusarz w fabryce ciągników.

Kwestią czasu było więc, kiedy Jancarz trafi do szkółki żużlowej. I choć zrobił to dopiero w wieku 19 lat, już na pierwszych zajęciach trener Kazimierz Wiśniewski wiedział, że ma do czynienia z talentem czystej wody. Szybko uzyskana licencja i udany debiut ligowy już tydzień po jej zdobyciu (wywalczył punkt w wyjazdowym meczu z Wybrzeżem Gdańsk) tylko potwierdziły te przypuszczenia. Na początku ustępował jednak bardziej doświadczonym kolegom z zespołu.