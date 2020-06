30-latek onanizował się w autobusie w Gorzowie. Teraz trafi przed sąd rejonowy

W autobusie na gorzowskie Wieprzyce jechał ekshibicjonista. Przerażeni pasażerowie wymusili na nim, by wysiadł na przystanku i od razu zadzwonili na policję. 30-latkowi grozi nawet ograniczenie wolności.

- Mam nadzieję, że tego zboczeńca już złapali – mówi pani Patrycja, nasza Czytelniczka (imię fikcyjne, kobieta chce zachować anonimowość). W niedzielę około 13.00 gorzowianka jechała autobusem linii T1 z centrum w kierunku Wieprzyc. Na jednym z przystanków do autobusu wsiadł mężczyzna. W pewnym momencie zaczął się onanizować, a następnie na środku pojazdu zdjął spodnie. - Wszyscy pasażerowie zorientowali się wtedy, co się dzieje i zaczęli krzyczeć, żeby wysiadł. Mężczyzna wyszedł z autobusu koło gazowni. Co się później stało, nie wiem. Nie chciałabym jednak spotkać go drugi raz. Jedna z pasażerek mówiła, że ten mężczyzna dziwnie zachowywał się już na przystanku przy Askanie i w dziwny sposób chodził koło kobiet – opowiada nam pani Patrycja. Czytelniczka pyta nas o zboczeńca, bo wie, że sprawa została zgłoszona na policję.

Zboczeniec ujęty od razu - Mężczyzna został już złapany – mówi nam sierż. szt. Mateusz Sławek z zespołu prasowego lubuskiej policji. – Po przyjęciu zgłoszenia policjanci pojechali na miejsce. Przesłuchali świadków, którzy dokładnie opisali mężczyznę. Na tej podstawie dotarli do mężczyzny kilka ulic dalej. Okazał się nim 30-letni mieszkaniec powiatu sulęcińskiego – mówi M. Sławek.

Na cmentarzu też się obnażają - Ciekawe, czy to ten sam mężczyzna, co grasował na cmentarzu przy ul. Żwirowej? – zastanawia się pani Patrycja.

12 maja wieczorem obok głównego wejścia do nekropolii jedna z kobiet została zaczepiona przez mężczyznę, który miał mieć na sobie tylko buty i maseczkę ochronną (wtedy obowiązywał jeszcze nakaz ich noszenia w otwartej przestrzeni).

- Niestety, nie wiadomo, czy to jest ten sam mężczyzna – mówi nam sierż. sztab. M. Sławek.

53-latek wpadł w parku Cmentarz komunalny i jego okolice (m.in. park Słowiański), to miejsce, które „upatrzyli” sobie ekshibicjoniści (lub ekshibicjonista). Tu najczęściej dochodziło do przypadków obnażania ciała w ostatnich latach. Trzy lata temu na łamach GL pisaliśmy o kilku takich przypadkach. Przykładowo: 6 września 2017 policja odebrała dwa telefony od osób, które twierdziły, że obnażał się przed nimi nagi mężczyzna. Miał mieć na sobie długi płaszcz i zamaskowaną twarz. Policja wysłała wówczas na miejsce patrole, ale policjantom nie udało się odnaleźć człowieka.

- Ekshibicjonista nie zawsze zdaje sobie sprawę że to, co robi, jest nie tylko nieakceptowane społecznie, ale też karane. 18 września 2017 r. w ręce policji wpadł jednak 53-latek. On z kolei obnażał się w parku Słowiańskim. Nie wiadomo jednak, czy był to ten sam mężczyzna, który obnażał się na cmentarzu 12 dni wcześniej. Mężczyzna przyznał się do winy.

Ekshibicjonizm to w Gorzowie nie pierwszyzna. O mężczyźnie obnażającym swoje ciało w okolicach Żwirowej gorzowianie (a zwłaszcza przestrzegające przed nim gorzowianki) opowiadały już kilkanaście lat temu.

Z kolei w 2008 r. w parku Siemiradzkiego zaatakowane zostały dwie dziewczyny. Gdy minęły zaspokajającego się na ławce mężczyznę, ten wstał i poszedł za nimi do punktu widokowego przy Schodach Donikąd. Dziewczyny uciekły z parku, a naszemu reporterowi mówiły wówczas, że już nigdy nie wybiorą się w to miejsce na spacer. Na ekshibicjonistę w parku skarżyły się też uczennice, które z internatu przy ul. Piłsudskiego szły przez park Siemiradzkiego do szkół w centrum miasta.

Widzisz zboczeńca? Dzwoń na policję Jak zachować się, gdy spotkamy na swojej drodze zboczeńca? Specjaliści mówią, by takie osoby mijać bez zwracania na nie uwagi. Policjanci z kolei radzą, by w przypadku zauważenia tego tupu sytuacji, od razu informować policję (telefon alarmowy: 112 lub 997).

- Ekshibicjonista nie zawsze zdaje sobie sprawę że to, co robi, jest nie tylko nieakceptowane społecznie, ale też karane – mówią policjanci. 30-latek trafi do sądu Ukarany ma zostać 30-latek z powiatu sulęcińskiego, który obnażył się w niedzielę w autobusie T1. – Policjanci skierują sprawę do sądu – mówi sierż. szt. Mateusz Sławek. Mężczyzna będzie odpowiadał za naruszenie art. 140 kodeksu wykroczeń. Mówi on, że „kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

