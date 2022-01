30 stycznia to ważny dzień w historii Gorzowa. Zobacz koncert na Dzień Pamięci i Pojednania

Dlaczego 30 stycznia jest Dniem Pamięci i Pojednania? Bo 77 lat temu, 30 stycznia 1945 armia radziecka wkroczyła do niemieckiego wówczas Landsberga i zajęła miasto. A kilka tygodni później Niemcy musieli opuścić swoją małą ojczyznę i Landsberg an der Warthe stał się z czasem polskim Gorzowem.

- Mieszkańcy Landsberga to coraz starsi ludzie, dlatego ważne jest, aby o nich pamiętać. O tym, że i przed wojną Gorzów był miastem, w którym żyli ludzie, mieli tu swoje rodziny i dbali o swoją małą ojczyznę – mówił w niedzielę prezydent Jacek Wójcicki.

Kilkanaście lat temu, jako symbol przyjaźni byłych i obecnych mieszkańców miasta, powstał Dzwon Pokoju. Od ćwierćwiecza wybrzmiewa on właśnie 30 stycznia.

- Uderzamy w Dzwon Pokoju w szczególnych czasach. To piękna tradycja i oby nic nam w jej kontynuowaniu nie przeszkodziło. Ciągle powtarzam, że o pokój trzeba walczyć i nieustannie zabiegać – podkreślił przewodniczący Rady Miasta Jan Kaczanowski.