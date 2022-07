30 września dworzec autobusowy ma zostać zamknięty. Jak dziś wygląda?

- My, jako firma, nie możemy sobie pozwolić, żeby nie brać pod uwagę tego, że miasto zainwestuje pieniądze w budowę tego centrum. Jaki byłby sens funkcjonowania obok siebie dwóch takich samych obiektów, dlatego konsekwentnie przystąpiliśmy do „zwijania” tego dworca - mówi Krzysztof Częstochowski, prezes zarządu PKS Gorzów, do którego należy dworzec autobusowy mieszczący się w sąsiedztwie ulic: Jancarza i Dworcowej.

Prezes gorzowskiego PKS-u zapowiada więc, że za dwa i pół miesiąca zamknie dworzec autobusowy: - Dworzec przestanie funkcjonować 30 września tego roku - mówi K. Częstochowski.