40 lat temu walczyłeś o wolność? Zgłoś się do biura wojewody

- Zachęcamy tych, którzy brali udział w tamtych wydarzeniach, aby się do nas zgłosili - mówi Karol Zieleński, dyrektor biura wojewody. Lubuski Urząd Wojewódzki szuka właśnie uczestników wydarzeń z centrum Gorzowa z 31 sierpnia 1982. Tamtego dnia - był to wtorek - w okolicy katedry gorzowianie postanowili zaprotestować przeciwko trwającemu dziewiąty miesiąc stanowi wojennemu. W okolicy katedry w porze powrotów z pracy zgromadziło się wówczas co najmniej 5 tysięcy osób. Była to więc największa demonstracja polityczna w historii Ziemi Lubuskiej. Protest nie spodobał się ówczesnej komunistycznej władzy, więc postanowiła go stłumić. Starcia pomiędzy protestującymi a oddziałami milicji trwały do wieczora. W wyniku zajść aresztowano 213 osób, spośród których skazano 29. W większości były to wyroki od trzech do czterech lat pozbawienia wolności.