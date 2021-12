54 zakażenia w Gorzowie. Czy to już spadek czwartej fali? |6 GRUDNIA

W poniedziałek 6 grudnia potwierdzono w Lubuskiem 536 nowych przypadków koronawirusa. To - jak to bywało wcześniej - mniej niż w weekend, ale jednak widocznie więcej niż tydzień wcześniej. Po dwóch dniach spadków wskaźnika zakażeń w Lubuskiem znów poszedł on więc do góry. Aktualnie wynosi on 63,64 os. na 100 tys. mieszkańców. Nie można zatem mówić jeszcze o tendencji spadkowej.

W Gorzowie w poniedziałek potwierdzono 54 zakażenia. To więcej niż 29 listopada. Wskaźnik zakażeń w mieście poszedł zatem w górę.

Cały czas rośnie też liczba osób hospitalizowanych. W ciągu dobry wzrosła ona o trzy osoby do poziomu 508 pacjentów. W tej grupie jest 35 osób podłączonych do respiratora (wzrost o jedną).

W całej Polsce potwierdzono w poniedziałek 13 250 zakażeń, poinformowano też o 25 zgonach związanych z COVID-19. Zmarły dwie osoby z Lubuskiego. Byli to mieszkańcy Gorzowa.