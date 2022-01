58-latka z rozwarstwieniem aorty nie doczekała operacji. To przez brak kardiochirurgii?

„Operacja nie była możliwa”

- To przekłamanie - mówi nam doktor Ryszard Stanisławski, ordynator nowosolskiej kardiochirurgii. - Pacjentka była w Gorzowie na SOR-ze. Miała ostry zespół aortalny. Przyjęła dwa rodzaje leków - jeden przeciwkrzepliwy, a drugi przeciwpłytkowy. One utrudniają wykonanie operacji. Poprosiliśmy więc szpital w Gorzowie, aby rano przedstawił nam wyniki badań kobiety, by można było podjąć decyzję, czy przewieźć ją do Nowej Soli i zoperować. W tym stanie, w jakim była, operacja nie była możliwa, a jest wielce prawdopodobne, że nie przeżyłaby przejazdu z Gorzowa do Nowej Soli - mówi ordynator. Podkreśla: - To, że nie przyjęliśmy pacjentki, wynikało z powodów medycznych - dodaje Stanisławski. Głośno też mówi, że sprawa ma dwa wymiary: - Pierwszy to ten ludzki, związany ze śmiercią pacjentki. Drugi jest polityczny i osobiście uważam to za nadużycie. To parcie do otwarcia kardiochirurgii w Gorzowie - mówi doktor Stanisławski.