58-letni mężczyzna dostał zawału i zmarł po egzaminie na prawo jazdy

- Nie do uwierzenia, ale to sią zdarzyło naprawdę. Człowiek tak zestresował się egzaminem na prawo jazdy, że zaraz po nim dostał zawału i umarł – poinformował GL zastrzegający sobie anonimowość Czytelnik. Sprawdziliśmy: to prawda.

58-letni kursant dostał zawału po zdanym egzaminie

Z nieoficjalnych informacji GL wynika, że kursant dostał zawału zaraz po egzaminie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie przy ul. Podmiejskiej, ale już poza terenem ośrodka. Dodajmy: 58-latek ten egzamin zdał.

Z naszych informacji wynika, że na miejsce przyjechała karetka pogotowia. Mężczyzna był reanimowany, ale bez skutku. Jak ustaliliśmy, do szpitala nawet nie dotarł

„Potwierdzam, iż dana sytuacja miała miejsce obok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Podmiejskiej 18 w Gorzowie Wlkp.. 1 czerwca Pan miał egzamin na prawo jazdy w naszym ośrodku, egzamin zakończył się pozytywnie dla egzaminowanego. Po opuszczeniu Ośrodka na chodniku przy ulicy głównej Pan stracił przytomność, na miejsce wezwano karetkę. Pomimo reanimacji mężczyzna zmarł” – taką informację dostaliśmy oficjalną drogą z gorzowskiego WORD.