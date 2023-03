6 marca to ważny dzień w diecezji. Mija 50 lat od powołania Kapituły Katedralnej

Co to jest kapituła katedralna? Najkrócej mówiąc to kolegium kanoników, które jest ustanowione przy katedrze. W Gorzowie zwołanie pierwszego spotkania kapituły nastąpiło 6 marca 1973 r. W poniedziałek przypada więc 50. rocznica tamtego wydarzenia.

- Z faktu ustanowienia kapituły radości nie krył sam bp Pluta. Miał on od samego początku ważne zadania dla gorzowskich kanoników. Jednak wyraźnie wskazywał, że nie tyle o zewnętrzne szaty chodzi, co bardziej o cnoty i świadectwo życia – wspomina bp Adrian Put, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

„To nie grono staruszków”

- Uważam Kapitułę nie za grono uhonorowanych staruszków, którym na starość przywiesza się medaliki, by mogli się nimi cieszyć jak dzieci, ale za zespół duszpasterzy, kapłanów wielkiej pracy i wyznawania mocy wiary, branej z Jezusa Chrystusa. I podkreślam raz jeszcze: to jest testament mój, ale niech on będzie również Waszym testamentem! Niech go wykonują całe wieki – mówił pół wieku temu bp Pluta, cytowany teraz przez bpa Puta.