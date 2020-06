8 czerwca będą protesty przed sądami. Ludzie staną murem za sędzią

Protesty rozpoczną się w poniedziałek o 18.00. Do wsparcia zachęca dr hab. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Robi to, bo we wtorek o 9.00 w Warszawie ma się odbyć posiedzenie izby dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi.

„Igor Tuleya jest ścigany przez polityczną prokuraturę Zbigniewa Ziobry. Wydał bowiem orzeczenie, w którym nakazał prokuraturze wyjaśnić nieprawidłowości sejmowego głosowania z grudnia 2016 r., popełnione przez posłów rządzącej w Polsce partii.

Musimy pokazać, że nie damy się złamać. Nie pozwolimy, by politycy ingerowali w sądowe wyroki, by represjonowali sędziów postępowaniami dyscyplinarnymi i karnymi” – pisze prezes Iustitii. „Postępowanie wobec Igora Tuleyi to przykład rażącego lekceważenia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, który nakazał wstrzymać działalność Izby Dyscyplinarnej. Izba ta składa się z osób powołanych w politycznej procedurze. Jeśli Igor Tuleya stawi się przed Izbą Dyscyplinarną, to złamie postanowienie TSUE”.