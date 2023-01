80-letnia Niemka o swoim rodzinnym mieście: Landsberg to był raj. Gorzów się rozwija

- Rodzice wspominali, że Landsberg to był raj. Urodziłam się tu w 1943 roku, a gdy po wojnie przenieśliśmy się do Wittenbergi, miałam nawet przebłyski wspomnień z tego miasta – mówiła Hanna Steffens. Była jedną z grupy Niemców, którzy przyjechali do Gorzowa - do 1945 był to Landsberg (an der Warthe) - na Dzień Pamięci i Pojednania. Jest on obchodzony 30 stycznia, w dniu, gdy do niemieckiego niespełna 50-tysięcznego miasta wkroczyli żołnierze radzieccy i zdobyli je bez walki. Kilka miesięcy później do miasta zaczęli przybywać pierwsi Polacy, a Niemcy – zanim lato przyszło na dobre – musieli je opuścić.

- Pojednanie między Polakami a Niemcami szczególnie widać w Gorzowie – dodawała H. Steffens, która mieszkała przy dzisiejszej ul. Małorolnych. Przy okazji mówiła nam, że widzi, jak Gorzów się rozwinął. Dziś jest ponad dwa razy większym miastem niż przed wojną.