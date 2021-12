84 zakażenia w Gorzowie. Pod respiratorami sami niezaszczepieni |8 GRUDNIA

Wczoraj w Lubuskiem potwierdzono 722 nowe przypadki koronawirusa. To najwięcej zakażeń w ostatnich pięciu dniach i rezultat wyższy od tego sprzed tygodnia (1 grudnia w regionie było 656 infekcji).

W związku z tym wskaźnik zakażeń wzrósł do poziomu 66,74 os. na 100 tys. mieszkańców i jest on najwyższy w czwartej fali pandemii.

W Zielonej Górze potwierdzono wczoraj 118 zakażeń, w Gorzowie - 84, w powiecie międzyrzeckim - 75, świebodzińskim - 75, gorzowskim - 56, słubickim - 55, żarskim - 51, nowosolskim - 48, sulęcińskim - 41, zielonogórskim - 35, żagańskim - 34, wschowskim - 25, strzelecko-drezdeneckim - 17, krośnieńskim - 8.

A jakie wieści napływają za to z lubuskich szpitali? O dziesięć osób spadła liczba hospitalizowanych, a o jedną liczba osób podłączonych do respiratora. Nawet, jeśli weźmiemy pod uwagę, że z powodu COVID-19 zmarło sześciu Lubuszan, to wychodzi, że po raz pierwszy od dłuższego czasu liczba chorych zmniejszyła się także z powodu ich wyzdrowienia.