91 uczniów dostało stypendium od prezydenta Gorzowa. Kto jest wybitym uczniem lub artystą?

- Doceniamy talenty artystyczne i naukowe młodych ludzi. Stypendia są docenieniem, wsparciem tych, którzy mają wybite osiągnięcia. Wierzę, że na tej sali, podczas wręczania stypendiów, uścisnę dłoń niejednemu wybitnemu naukowcy, niejednemu znanemu w Polsce artyście, a może i mojemu następcy - mówił we wtorek tuż przed wejściem do auli gorzowskiej akademii Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. W południe wraz z wiceprezydent Małgorzatą Domagałą, która jest odpowiedzialna za oświatę, wręczał stypendia.

- Mamy 69 stypendiów naukowych i 22 stypendia artystyczne. Ich kwoty są od 300 do 1,5 tys. zł. Myślę, że nasza młodzież jest na tyle mądra, że te pieniądze, które wypracowała swoją nauką będzie chciała przekierować na to, by jeszcze bardziej się dokształcić lub dokupić sobie taki sprzęt lub podręczniki - mówiła wiceprezydent Domagała.

Każdy uczeń, który sprostał wymaganiom (np. sukces w olimpiadzie czy konkursie przedmiotowym), mógł się ubiegać. Komisja odrzuciła tylko jeden wniosek.