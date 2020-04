950 przypadków złamania kwarantanny w Lubuskiem i 2 mandaty za niezasłanianie ust i nosa

Od czwartku, 16 kwietnia, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. To, czy obywatele stosują się do nowych przepisów, mają sprawdzać policjanci. – Widzimy, że ludzie generalnie stosują się do tych przepisów. Osobom, które tego nie robią, jest zwracana uwaga lub są pouczane – mówi podkom. Grzegorz Jaroszewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Są jednak przypadki, w których rozmowa i zwrócenie uwagi na nic się zdają. Tak było w czwartek, 16 kwietnia, w Żaganiu. Policjanci wystawili tam dwa mandaty za niezasłanianie twarzy i nosa. – Początkowo kilkukrotnie funkcjonariusze zwracali tym osobom uwagę. Nie zastosowały się, więc zostały ukarane mandatami. To jednak ostateczność – podkreśla G. Jaroszewicz.

