Abonament RTV w 2022 roku. Komu umorzą dług, a komu rozłożą na raty?

Czytelnicy dostają wezwania do zapłaty zaległego abonamentu RTV. - Czy to jakaś masowa akcja Poczty Polskiej? - dopytują. Poczta odpowiada, że cyklicznie przypomina o konieczności regulowania opłat, a wezwania do zapłaty są ostatecznością. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii.

Pixabay