Absurdu ze schodami już nie ma. Teraz jest ścieżka

Na przełomie lutego i marca tego roku z tej inwestycji śmiał się chyba cały Gorzów. W ramach budżetu obywatelskiego pomiędzy ul. Wróblewskiego a Na Skarpie miały zostać naprawione schody. Miała też powstać ścieżka, po której można by zejść i podejść z wózkiem dziecięcym czy z rowerem.

Gdy inwestycja się rozpoczęła, okazało się, że wychodzi zupełnie inaczej niż proponował to jej pomysłodawca, którym był jeden z pobliskich mieszkańców. Jak tłumaczyło wówczas miasto, projektant uznał, że miejsce w małym parku jest zbyt strome. Zamiast ścieżki zrobiono więc schody. Nie było by w tym jednak nic dziwnego – a tym bardziej śmiesznego – gdyby nie to, że te schody zaczęły powstawać parę kroków od drugiego rzędu schodów.

Po interwencji mieszkańców i mediów (w tym m.in. naszej redakcji) inwestycja została przerwana i przeprojektowana. Teraz jest już na ukończeniu. W miejsce wcześniej budowanych schodów jest już asfaltowa ścieżka. Jak Wam się podoba?

