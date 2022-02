Ach, co to był za koncert! To była miłość opisana dźwiękiem

- Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego zorganizowało pierwszy od rozpoczęcia się pandemii koncert. Odbył się on w ramach współpracy z Filharmonią Gorzowską.

- Koncert cieszył się wyjątkowym powodzeniem i sądząc po żywym aplauzie licznie zgromadzonej publiczności zaproponowany zróżnicowany repertuar o dominującej tematyce miłości przypadł słuchaczom do gustu - opowiada nam baryton Aleksander Kaczuk-Jagielnik, który był jednym z dwojga solistów biorących udział w koncercie „Miłość opisana dźwiękiem”. W sali kameralnej towarzyszyła mu sopranistka Dagmara Barna.

Oboje swoje pierwsze wokalne kroki postawili w klasie dr Beaty Gramzy w Gorzowskiej Szkole Muzycznej I i II st. przy ul. Chrobrego. Dagmara Barna była również studentką znamienitej śpiewaczki - Olgi Pasiecznik w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Aleksander Kaczuk-Jagielnik jest obecnie studentem studiów magisterskich w klasie wybitnego pedagoga Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - prof. Bogdana Makala i coraz częściej gości w projektach muzycznych w Polsce i za granicą.