Adaś potrzebuje naszego wsparcia. Możesz mu pomóc przewietrzając szafę

By zebrać pieniądze na jego leczenie, Gorzowski Rynek Hurtowy, Stal Gorzów oraz fundacja Po Pierwsze organizują akcję pomocową. Zachęcają oni mieszkańców do przejrzenia szaf i przyniesienia zbędnych rzeczy w piątek 17 września na targowisko przy Jerzego. Specjalna firma recyklingowa będzie czekać na parkingu przy ulicy Targowej 7 od godziny 7.30 do 11.00. Odbierze wszystkie zebrane tekstylia, a dochód z każdego kilograma zostanie wpłacony na konto Adasia.

Do oznakowanego białego busa (citroen berlingo) przynieść można wszelkiego rodzaju używaną odzież i tekstylia, kołdry, koce, pluszaki, zasłony, firany, buty powiązane w pary, zapakowane do osobnych woreczków oraz wszystko to, co zalega w szafach i nadaje się jeszcze do użytku. Wszystkie artykuły muszą być suche, zapakowane do worka i dobrze zawiązane.