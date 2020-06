Agnieszka Szott-Hejmej wraca do Gorzowa, a więc tam, gdzie zaczynała karierę. AZS AJP ma nową liderkę

To wychowanką Stilonu Gorzów. „Pysia” ma trzy tytuły mistrzyni Polski na koncie. Aktualnie w rankingu FIBA jest najlepszą polską koszykarką 3x3. Ma też w dorobku m.in. mistrzostwa Cypru i Szwajcarii, dwa srebrne i cztery brązowe medale polskiej ekstraklasy oraz trzy zwycięstwa w Pucharze Polski.

Dariusz Maciejewski z AZS AJP Gorzów o Agnieszce Szott-Hejmej

- To niesamowite, że już po raz czwarty w karierze będziemy z Agą grali w jednej drużynie - mówi trener AZS AJP Gorzów Dariusz Maciejewski. - Zaczęliśmy współpracę w 1994 roku, gdy miała 12 lat, w gorzowskim Stilonie. Stworzyliśmy tam wspaniały zespół, który zdobył wszystko co możliwe w dziecięcej i młodzieżowej koszykówce w Polsce. Wtedy też Aga jako największy talent w kraju, w wieku niespełna 15 lat, zadebiutowała w ekstraklasie. Później po zlikwidowaniu Stilonu przez dwa sezony graliśmy razem we wrocławskiej Ślęzie. Niestety w 2000 roku nasze drogi się rozeszły na kilka lat. Wróciłem do Gorzowa do drugoligowego GTK, tworząc podwaliny pod dzisiejszy AZS, a Aga zdobywała medale dla Wrocławia, a następnie dla Lotosu Gdynia. Po wywalczeniu awansu do ekstraklasy w 2003 roku namówiłem Agnieszkę, żeby wróciła do Gorzowa i pomogła nam w utrzymaniu się w lidze.

Dla Maciejewskiego Szott-Hejmej jest wyjątkową koszykarką. - Po jej powrocie znów przez pięć lat pracowaliśmy razem, pnąc się co roku w górę tabeli, aż w końcu w 2008 roku we wspaniałym stylu zdobyliśmy brązowy medal, pierwszy w historii naszego miasta. Aga zdobyła wtedy tytuł króla strzelców polskiej ligi i dostała bardzo dobrą propozycję na dalszy sportowy rozwój, z której skorzystała. Minęło 12 lat i znów zagramy razem. Wiem, że Agnieszka chce zakończyć swoją 25-letnią karierę, więc nie może to być inne miejsce niż Gorzów, u boku trenera ,u którego zaczynała swoją koszykarską drogę. Znając jej wojowniczy charakter wiem jedno. To nie będzie odcinanie kuponów z jej strony, ale zrobi wszystko, żeby zespół zrealizował sportowy cel – dodaje szkoleniowiec gorzowianek.