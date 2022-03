Ajajaj! Warta Gorzów mogła czy wręcz powinna pokonać Odrę Wodzisław w trzeciej lidze. Ale skuteczność była na bakier

Za to gospodarze tak naprawdę raz groźnie uderzyli na bramkę Piotra Grudzińskiego, ale to wystarczyło. Po rzucie rożnym i zamieszaniu na polu bramkowych piłka spadła pod nogi Radosława Kruppy i ten bliska kropnął futbolówkę z „całej pety” pod poprzeczkę. Nasz golkiper nie mógł nic zrobić.

Tylko, bo zawiodła skuteczność. Nim Mateusz Ogrodowski zdobył bramkę po rzucie rożnym i celnym strzałem z lewej nogi w prawy narożnik bramki wodzisławian, to gorzowianie na listę strzelców mogli i w zasadzie powinni wpisać się już w pierwszej połowie. Bardzo blisko Dawid Ufir w 4 i 23 min, Karol Gardzielewicz w 34 i ponownie Ufir w tej samej akcji oraz kolejny raz Gardzielewicz, tym razem w 41 min. Poza tą wspomnianą dobitką Ufira w każdej z tych sytuacji bardzo dobrze interweniował Artur Sip, jak nie ręką, to nogą.

W odróżnieniu od pierwszej połówki początek tej drugiej należał do miejscowych, to po zmianie ustawienia i przejścia na trzech obrońców oraz po wprowadzeniu rezerwowych inicjatywa powróciła do Warty. Ta raz po raz wbiegała w szesnastkę Odry, ale aż do tej 75 min nic z tego nie wynikało. Kilka razy próbował z dystansu Marcel Kasprzak, do tego Ufir, Brajan Burzyński czy Erick Surmański, jednak Sip nie dawał się pokonać. A to i tak nie wszystkie szanse bordowo-granatowych.