Akademia w Gorzowie uzyskała kolejne prawa do nadawania stopni naukowych

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie zyskała kolejne prawa do nadawania stopnia doktora. Na uczelni będzie można też się habilitować. To efekt przyjęcia odwołania akademii w sprawie ewaluacji naukowej uczelni.

W poniedziałek 16 stycznia w murach Akademii im. Jakuba Paradyża słychać było głośny odgłos kamieni spadających z serca. Gorzowska uczelnia otrzymała bowiem decyzję w sprawie ewaluacji naukowe uczelni. I jest ona bardzo korzystna.

Gdy w wakacje 2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wyniki ewaluacji na uczelniach, okazało się, że Akademia im. Jakuba z Paradyża otrzymała jedne z niższych ocen w Polsce.

Najwyższą możliwą oceną jest A+, nieco niższą A, a w dalszej kolejności jest B+, B oraz C. Podczas ewaluacji gorzowska uczelnia w sześciu dyscyplinach naukowych otrzymała kategorię B, a w jednej była to nawet kategoria C. Pisaliśmy o tym w tekście Jak została oceniona Akademia Jakuba z Paradyża?.

Odwołanie przyniosło skutek

Akademia im. Jakuba z Paradyża nie zgodziła się z tamtą oceną i złożyła odwołanie. Po jego odwołaniu oceny są zupełnie inne. Inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika otrzymały kategorię B+, a pozostałe dyscypliny - ekonomia i finanse, informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki o bezpieczeństwie, nauki prawne - otrzymały kategorię B. Co więc istotne, żadna z dyscyplin naukowych nie została oceniona na C.

- Najważniejsze, że w trzech na czterech dyscyplinach nasze odwołanie zostało uznane za zasadne - mówi nam prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor uczelni. Wyjaśnia też, co oznacza, że uczelnia zyskała kategorię B+: - Daje ona prawo do doktoryzowania i habilitowania.

Są chętni do doktoryzowania i habilitacji