Aktorzy Teatru Osterwy w Gorzowie w ochronnych maseczkach czytają orędzie na 59. Międzynarodowy Dzień Teatru

Takiego Taia Woffindena nie znaliście. „Bez hamulców” to jego opowieść

Rozprzestrzeniający się koronawirus nie zwalnia. Kto nie musi wychodzić, zostaje w domach, by uchronić siebie i innych przed zarażeniem. Co robić, gdy mamy więcej wolnego czasu niż zwykle? Pojawiają się przeróżne propozycje. Dla kibiców żużla również. Jedna z nich, to nowość na r...