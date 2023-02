Ale hit! W Gorzowie pojawił się kwiatomat! Potrzebujesz kwiatów na już? Tutaj znajdziesz sześć bukietów |ZDJĘCIA

Wszyscy dobrze znamy biletomaty, parkomaty i paczkomaty. Są też kwiatomaty, czyli takie kwiatki wśród automatów. A piszemy, że "kwiatki", bo dopiero zaczynają się one pojawiać na ulicach polskich miast. Jeden zagościł już w Gorzowie i cieszy się sporym zainteresowaniem.

Kwiatomat na ratunek!

Sytuacje w życiu bywają różne. Czasami zapominamy o ważnej dacie: urodzinach, imieninach, czy rocznicach. Zdarza się też tak, że niespodziewanie zostajemy gdzieś zaproszeni, chcemy za coś podziękować, albo co gorsza... pilnie musimy kogoś przeprosić. A takie sytuacje zdarzają się nie tylko za dnia od poniedziałku do piątku, ale też mogą wypaść nam w sobotę, niedzielę, czy w środku nocy, gdy kwiaciarnie są już zamknięte. I wtedy z ratunkiem nadchodzi on - kwiatomat!

A tak na poważnie - kwiatomat, który pojawił się w Gorzowie, należy do Kwiaciarni Finezja i znajduje się w nim sześć rozmaitych bukietów. Zawsze świeżych! Dostępne są o każdej porze dnia i nocy przez 365 dni w roku.