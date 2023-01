Ale kosmos! Tak na studniówce bawili się uczniowie II LO w Gorzowie

Tegoroczna studniówka była już trzydziestą taką zabawą w zawodowym życiu dyrektora drugiego ogólniaka. A czy pamięta swoją prywatną?

Bardzo dobrze pamiętam swoją studniówkę. W tamtych czasach trzeba było się naprawdę napracować, żeby znaleźć partnerkę na zabawę. Chodziłem do liceum ogólnokształcącego i w naszej szkole dziewcząt było bardzo dużo, ale była też zasada, że dziewczyny mogły zapraszać chłopców z zewnątrz, ale za to chłopcy musieli znaleźć koleżankę w szkole. Udało się i zabawa była świetna. Mam nadzieję, że takie same wspomnienia będą mieli tegoroczni absolwenci naszej szkoły - dodaje Tomasz Pluta.