Ale numer! W samym centrum Gorzowa kaczka wysiaduje jaja!

Takie rzeczy nie zdarzają się co dzień! W klombie pod drzewem przy ul. Pionierów kaczka krzyżówka wysiaduje jaja. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że robi to w środku zabetonowanego centrum.

O sprawie poinformowała nas pani Marta, Czytelniczka.

- My ludzie, zabieramy przestrzeń zwierzętom, więc ta kaczka musiała być na tyle zdesperowana, że jajka postanowiła wysiedzieć w samym centrum miasta – powiedziała nam gorzowianka. Zadzwoniła do nas, by za naszym pośrednictwem poprosić mieszkańców, aby uważali na kaczkę, a tym samym pomogli jej doczekać wyklucia się małych kaczuszek. Kaczkę, która miejsce do wylęgu znalazła w klombie przy ul. Pionierów, dostrzega już część mieszkańców.

- Niedawno widziałyśmy, że wysiaduje pięć czy sześć jaj – mówiły nam matka i córka, gdy nasz reporter robił kaczce zdjęcia. Z kolei inni mieszkańcy podstawili kaczce plastikowy „baniaczek” z wodą. Kaczką zainteresowaliśmy już wydział ochrony środowiska i rolnictwa. Natalia Chyża, jej dyrektor, obiecała nam, że wydział jak najszybciej sprawdzi możliwości przeniesienia kaczki w bezpieczne miejsce. Do tego czasu wraz z panią Martą prosimy: Dbajmy wszyscy o przyszłą kaczą mamę! - Najważniejsze, by jej nie przestraszyć i nie niepokoić - mówi pani Marta. Aktualizacja (godz.13.40):

Natalia Chyża z magistratu poinformowała nas: - Skontaktowałam się w tej sprawie z lekarzem weterynarii, który przychylił się do przeniesienia kaczki w odpowiednie miejsce. Firma, która świadczy dla miasta usługi pomocy dzikim zwierzętom, dzisiaj wieczorem przewiezie kaczkę z jajami w bezpieczne miejsce.