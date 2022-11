Aleksander Kaczuk-Jagielnik i Paweł Popko dadzą koncert w Filharmonii Gorzowskiej

„Muzyka polska na głos i fortepian” to koncert kameralny, który organizują: Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne, Filharmonia Gorzowska i AKJ Foundation. Odbędzie się on w sobotę 12 listopada o 19.00 w sali kameralnej filharmonii.

- W programie będą pieśni i arie na baryton oraz solowe utwory fortepianowe polskich kompozytorów - mówi Aleksander Kaczuk-Jagielnik. To właśnie on będzie śpiewał podczas sobotniego koncertu. Na fortepianie grać będzie Paweł Popko.