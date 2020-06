Aleksandra Kuczyńska kolejną nową młodą koszykarka AZS AJP Gorzów na nowy sezon

W tym sezonie w I lidze notowała średnio 10,1 punktu, 6,6 zbiórki i 4,1 asysty.

- Dla Oli będzie to pierwszy sezon wspólnych treningów z drużyną ekstraklasową. To bardzo zdolna i ambitna zawodniczka, która jest powoływana do młodzieżowych reprezentacji Polski. Jako 18-letnia koszykarka będzie miała szansę na treningach codziennie pracować z doświadczonymi koszykarkami, takimi jak nasza pani kapitan Kasia Dźwigalska, czy Dominika Owczarzak. Dla Oli imprezą docelową w sezonie będą mistrzostwa Polski U19, będzie też miała duża liczbę minut w I lidze, a treningi z seniorami mają dać jej pewność siebie i doświadczenie, które przyda się w dalszej karierze. Dobry sezon w jej wykonaniu może zaowocować powołaniem do reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy U20. Jeżeli będzie ciężko pracować to myślę, że pojawi się też szansa na debiut i minuty w EBLK - powiedział trener Dariusz Maciejewski.