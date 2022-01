Ależ frajda dla dzieciaków w Gorzowie! Na Starym Rynku jest zimowe szaleństwo

Te wszystkie atrakcje związane są z „Przebojową zimą radia Zet”, które wraz przy udziale gorzowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozstawiło zimowe miasteczko na Starym Rynku.

Już od pierwszych chwil po uruchomieniu atrakcji, a więc od piątkowego popołudnia (21 stycznia), na Stary Rynek zaczęli schodzić się najmłodsi gorzowianie. Przyciąga ich możliwość darmowej jazdy na lodowisku, nauka jazdy na nartach Prawdziwym hitem jest jednak zjeżdżalnia snowtubingu. Do tego, aby zjechać w „oponie” po rozstawionym igielicie ustawiają się kolejki chętnych.

W piątek miasteczko będzie otwarte do 20.00, w sobotę od 11.00 do 20.00, a w niedzielę od 10.00 do 15.00.

