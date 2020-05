Ależ niespodzianka na Dzień Matki! Troje gorzowian zrobiło ją w DPS-ie!

- Wszystko działo się spontanicznie. Wieczorem rozmawialiśmy z Radkiem (Pastusiakiem – dop. red.), jak uświetnić Dzień Dziecka i pomyśleliśmy, że można też zrobić jeszcze niespodziankę z okazji Dnia Matki. Postanowiliśmy zawieźć balony z życzeniami do Domu Pomocy Społecznej. Tam przecież też mieszka sporo kobiet, które są matkami, a których przez koronawirusa nie można odwiedzić – opowiada nam gorzowianin Piotr Siuda. Wraz z Pauliną Prucnal-Zawadzką i Radosławem Pastusiakiem we wtorek 26 maja zawieźli 125 balonów do DPS-u przy ul. Podmiejskiej Bocznej. Wszystko działo się wieczorem.