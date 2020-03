Ależ pomoc dla szpitala w Gorzowie! Wasze serca są ogromne

- Pomoc zaczęła do nas przychodzić już w niedzielę, gdy jeszcze szykowaliśmy szpital zakaźny przy ul. Walczaka – mówi Wiśniewska.

Od niedzieli 15 marca nie ma dnia, by gorzowska lecznica nie otrzymała jakiejś formy wsparcia ze strony mieszkańców.

- Tą skalą wsparcia jesteśmy zaskoczeni. Nawet się tego nie spodziewaliśmy. Cieszy nas to ogromnie i chcemy za te wszystkie gesty podziękować – mówi Agnieszka Wiśniewska, rzecznik szpitala wojewódzkiego.

Pocztowa 13 na swoim profilu na Facebooku udostępniła post zachęcający do akcji. Efekt? - Wspomaga nas już 11 punktów i lokali gastronomicznych – mówi Wiśniewska.

Na dobre rozkręciła się już akcja „Posiłek dla lekarza”. W mieście rozkręca ją Olga Lorenc, właścicielka restauracji Pocztowa 13. - Moja siostra jest lekarzem. Wiem, do jakich sytuacji dochodzi. Zdarza się, że lekarze nawet nie schodzą ze swoich dyżurów. Chęć wsparcia tych, którzy ratują nasze życie była czymś naturalnym – mówi.

Posiłki miałyby być dostarczane na szpitalny oddział ratunkowy i oddział zakaźny. – Ile miałoby to być dokładnie posiłków, jestem w stałym kontakcie ze szpitalem. Należy brać pod uwagę, że ta ilość będzie się zwiększać wraz ze wzmożoną pracą zakładu zakaźnego – mówi Lorenc. Chciałaby, by do akcji włączyło się 30 lokali. – Wtedy każdy z nas przygotowywałby posiłki na jeden dzień – mówi i zaznacza, że teraz wszyscy są w trudnej sytuacji. Nie ma klientów, nie ma dochodów, a wiele kosztów pozostaje.

- Ważne, żebyśmy jednoczyli się w dobie kryzysu. Wszyscy jesteśmy narażeni na straty, ale trzeba pozostać człowiekiem i pomagać – mówi O. Lorenc. Właściciele lokali, którzy chcieliby dołączyć do akcji, mogą się kontaktować z nią telefonicznie (numer: 604 058 174).