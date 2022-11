Ależ strata! Kapitan Dominika Fiszer odchodzi z AZS AJP Gorzów. Rozwiązała kontrakt w ekipie lidera Energa Basket Ligi Kobiet

Dominika Fiszer była kapitanem AZS AJP Gorzów

Przypomnijmy, Dominika Fiszer w tym roku przejęła opaskę kapitańską od Katarzyny Dźwigalskiej, która zakończyła karierę. W 2022 też zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy w koszykówce 3x3. Tego lata także Dominika Owczarzak wyszła za mąż i przyjęła jego nazwiska. Po jej odejściu AZS AJP zostaje jedynie z dwoma rozgrywającymi Amerykanką Lindsay Allen i Julią Bazan. I choć ostatnie mecze AZS wygrywał bez Fiszer, to trudno wyobrazić sobie, by na tę pozycję nie była poszukiwana nowa zawodniczka, zwłaszcza jeśli klub ma rywalizować o finał mistrzostw Polski. Oby tylko taką udało się znaleźć w trakcie trwających rozgrywek ligowych, ale będzie o to ciężko.