Alpaki już wcinają choinki. Ty też możesz przywieźć im świąteczne drzewko

Małe, duże, jodły, świerki, przywiezione na dachu samochodu, przyniesione w rękach czy rowerem... Wzięliśmy je wszystkie - mówią przedstawiciele miejskiej spółki Inneko. W sobotę 14 stycznia na dwóch gorzowskich osiedlach - Europejskim i Manhattanie - przeprowadziło ono akcję Choinka dla alpaki. Świąteczne drzewka trafiły następnie do gospodarstwa „Alpaki to tu” w Karsku, gdzie żyje kilka sztuk tych zwierząt.

Nie wiesz co zrobić z choinką po świętach? Oddaj ją alpakom! To ich przysmak

- Zebraliśmy 97 sztuk całych choinek, trzy sztuki z doniczkami oraz cztery worki gałązek - informuje nas Inneko.

Zebrane choinki od razu trafiły do alpak.

- Ilość pyszności chyba nas wszystkich zaskoczyła. Alpasie są zachwycone - napisali właściciele zwierząt, dziękując gorzowianom za choinki.

Kto jeszcze ma „żywą” choinkę w domu, a chciałby ją podarować wzbudzającym sympatię zwierzętom, cały czas może to zrobić. Wystarczy, że zawiezie je do Karska (to miejscowość pomiędzy Gorzowem a Barlinkiem). Gospodarstwo „Alpaki to tu” mieści się przy ul. Ogrodowej.